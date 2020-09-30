"Риск утечки персональных данных туристов, нецелесообразное расходование бюджетных средств, вероятность мошенничества и снижения прозрачности рынка туруслуг, угроза интересам конечного потребителя вместо полноценной цифровизации туротрасли — это лишь часть весьма вероятных последствий принятия законопроекта о турпутевке в текущем виде", — считает эксперт.

По его словам, для достижения положительных результатов подготовка и реализация законопроекта о введении электронной путевки должны вестись в рамках совместной работы органов власти и турсообщества, которое в настоящее время не вовлечено в процесс.

"Принятие законопроекта может привести к значительному увеличению финансовой нагрузки на туроператоров и повышению стоимости туристского продукта", — добавил Волков.

Он также рассказал, что ОСИГ обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой рассмотреть возможность формирования межведомственной рабочей группы с участием представителей различных министерств и ведомств, депутатского корпуса, бизнес-сообщества отрасли для подготовки предложений о поэтапном введении предлагаемых изменений.

Законопроект о введении электронной путевки 12 мая прошел первое чтение и рекомендован к принятию во втором. Оно несколько раз переносилось, а сейчас отложено на осеннюю сессию. Предоставлять поправки к законопроекту можно до 15 октября.

Против его принятия в нынешнем виде выступили крупнейшие общественные организации в сфере туризма – Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциация туроператоров России (АТОР). Кроме того, за перенос рассмотрения документа высказался Ростуризм. В то же время, часть представителей турбизнеса поддерживает законопроект. Так, за скорейшее принятие документа и введение электронной путевки выступил "Альянс турагентств".