На субсидии авиакомпаниям "в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению", согласно проекту, в следующие три года будет выделяться по 3,8 млрд руб. В бюджете на этот год на эти цели было предусмотрено 5,8 млрд руб. Субсидии направлялись на полеты из европейской части страны на Дальний Восток (а также внутри ДФО), в Крым и Калининград.

Господдержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы на следующий год заложена в размере 7,7 млрд руб. — с повышением до 9,3 млрд руб. в 2022-23 гг. На этот год авиакомпаниям полагалось 8,3 млрд руб. на межрегиональные рейсы.