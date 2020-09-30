"Пара французских туристов с положительными тестами на COVID-19 сбежала из карантинного отеля в городе Ханья, чтобы осмотреть его достопримечательности. Их исчезновение вызвало массовую мобилизацию полиции города", — пишет издание.



Как отмечается, полиция поймала туристов во вторник вечером, когда они гуляли по центру Ханьи. Путешественников отвезли обратно в карантинный отель.



Во вторник на Крите зарегистрировали три случая коронавируса: помимо пары французов COVID-19 нашли у человека в Ираклионе.



Всего в Греции по состоянию на 30 сентября зафиксировано 18,1 тыс. случаев коронавируса, 388 человек скончались.