"Пара французских туристов с положительными тестами на COVID-19 сбежала из карантинного отеля в городе Ханья, чтобы осмотреть его достопримечательности. Их исчезновение вызвало массовую мобилизацию полиции города", — пишет издание.
Как отмечается, полиция поймала туристов во вторник вечером, когда они гуляли по центру Ханьи. Путешественников отвезли обратно в карантинный отель.
Во вторник на Крите зарегистрировали три случая коронавируса: помимо пары французов COVID-19 нашли у человека в Ираклионе.
Всего в Греции по состоянию на 30 сентября зафиксировано 18,1 тыс. случаев коронавируса, 388 человек скончались.
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Больные COVID-19 туристы на Крите сбежали из отеля, чтобы осмотреть достопримечательности
МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Пара французских туристов с положительными тестами на COVID-19 сбежала из отеля на греческом острове Крит, чтобы осмотреть достопримечательности, сообщает газета Neos Kosmos в среду.
"Пара французских туристов с положительными тестами на COVID-19 сбежала из карантинного отеля в городе Ханья, чтобы осмотреть его достопримечательности. Их исчезновение вызвало массовую мобилизацию полиции города", — пишет издание.