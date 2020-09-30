"Если до пандемии термин "удаленный работник" вызывал ассоциации с фрилансером на Бали или в Берлине, то после пандемии все изменилось. Множество людей в мире начали работать из дома, покинув офисы. И среди них растет число тех, кто уезжает надолго в другие города и страны, чтобы сменить обстановку", — пишет издание.

Этой ситуацией уже решили воспользоваться некоторые государства, зависимые от туризма. Так, специальные визы для удаленных работников ввел остров Барбадос в Карибском море, а также Эстония, Грузия, Хорватия и другие страны.

"Но все не так просто. Для получения такой визы нужно подтвердить немалый доход – например, для Эстонии это 3,5 тыс. евро в месяц (323,4 тысячи рублей при курсе евро 92 рубля), а для Барбадоса – $50 тыс. в год (почти 4 млн рублей при курсе доллара 79 рублей). В некоторых случаях есть и сборы за аренду жилья", — сообщает газета.

The Guardian опросила нескольких туристов, которые решились на переезд из Великобритании в страны Южной Европы, чтобы работать оттуда.

"Я могу все делать онлайн, так почему бы и нет? Приходится вставать раньше, но это приятно, когда видишь восход солнца над монастырем на вершине холма. Мой день начинается с купания, а вечера я провожу с друзьями в тавернах", — сказала 58-летняя жительница Лондона, которая уехала в недельный отпуск на греческий остров Санторини и решила не возвращаться назад.

Другой турист, работающий в консалтинговой компании в сфере гостеприимства, рассказал изданию, что переехал из Лондона на Майорку, где остановился в арендованной квартире.

"Сейчас все больше компаний обслуживают клиентов, которым нужна среднесрочная или долгосрочная аренда жилья. Интерес к таким поездкам начал расти еще в прошлом году, а в период пандемии увеличился вдвое. Тем более что некоторые из ведущих компаний, такие как Facebook, Twitter, Amazon и Apple, полностью переходят на удаленный режим", — сказал он.

На это изменение спроса отреагировали и в сервисе аренды частного жилья Airbnb. Там предложили туристам "сменить обстановку", но в пределах собственной страны из-за быстро меняющихся ограничений на поездки.

Тенденция не обошла стороной и Россию. По данным туроператоров, в нашей стране с ужесточением карантинных мер также растет спрос на долгосрочную аренду жилья в курортных местах.

"В последнюю пару недель начал расти спрос на объекты с инфраструктурой апартаментов – с кухнями, и возможность длительной аренды. Люди готовятся к тому, чтобы пересидеть карантин не в своей квартире, а где-то в хорошем месте с видом на горы или море", — сообщил коммерческий директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.