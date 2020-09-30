"Пограничные мили Мальдив" – это трехуровневая программа лояльности для туристов. Ее участники будут зарабатывать баллы в зависимости от количества посещений и продолжительности пребывания", — рассказали в пресс-службе.

Программа делится на три категории: "Аида" (бронзовый уровень), "Антара" (серебряный уровень) и "Абаарана" (золотой уровень). Каждому уровню соответствует свой набор поощрений, услуг или преимуществ, стоимость которых увеличивается по мере повышения уровня участия.

"Программа лояльности официально стартует 1 декабря 2020 года. Как ожидается, в обозримом будущем она поможет увеличить турпоток и окажет благотворное влияние на индустрию, а в будущем привлечет на острова еще больше гостей", — отметили в пресс-службе.

В 2019 году Мальдивы посетили рекордные 1,7 млн человек. По итогам 2020 года в стране рассчитывали принять 2 млн туристов, но из-за пандемии это стало недостижимым.

Экономика Мальдив сильно зависима от туризма, поэтому выдача виз была возобновлена уже 15 июля после почти четырех месяцев локдауна. На данный момент работают курорты и плавучие отели на необитаемых островах, а гостевые дома на обитаемых островах вновь откроются 10 октября.