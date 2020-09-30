"Если говорить про будущий туристический сезон 2021, то основной спрос приходится на черноморское побережье, два ключевых региона – это Краснодарский край и Крым. В первую очередь востребованы гостиницы уровня 3-5*. Люди хотят забронировать то, куда в этом году попали с трудом. На Новый год места в таких средствах размещения уже практически раскуплены", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Уманский подчеркнул, что речь в первую очередь о гостинцах в Краснодарском крае и Крыму. Также есть спрос на объекты в Кавминводах, Подмосковье, Алтайском крае.

По словам коммерческого директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина, спрос на отдых за границей в предстоящем сезоне также высокий.

"Броней по Турции на лето следующего года раза в полтора больше. Помогает то, что у большинства туроператоров отсутствуют предоплаты по ним. Туристы могут бронировать отдых, фиксировать стоимость, а оплачивать ближе к сезону", — сказал он.