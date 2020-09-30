"Примерно пятая часть турагентств на сегодня ушла с рынка Москвы, то есть 15-20%. Зимой сокращение будет еще больше, так как мы не видим тенденции к открытию границ, поэтому ситуация вряд ли улучшится. Но благодаря мерам поддержки, которую оказывает правительство отрасли, турбизнес находится на плаву. Мы не ожидаем большого числа банкротств", — сказал на пресс-конференции в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

С коллегой согласился исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

"С точки зрения юрлиц сейчас замерло порядка 15-20% агентств. Но для точек продаж в арендованных помещениях цифры несколько больше. Например, один предприниматель имеет три точки продаж, а сейчас он сократился до одной. Зимой количество точек продаж может сократиться на 30-35, может быть 40%. По мере восстановления отрасли он может развернуть их обратно", — сказал эксперт.

Гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский также оценил долю ушедших с рынка агентств в 15-20%, но подобное сокращение, по его словам, происходит каждый год.

"Сегмент турагентский достаточно гибок, и он лучше, чем туроператорский, реагирует на изменения на рынке. Из-за низкой стоимости входа на рынок открытия агентств происходят ежегодно, каждый год около 20% агентств менялось. Кто-то уходил – новые приходили. В этом году многие перешли на домашний формат работы, общаются с туристами по интернету. По итогам сезона с рынка уйдут 15-20% агентств, но я уверен, что после восстановления отрасли их численность также быстро восстановится", — считает он.

По слова экспертов, агентства сейчас активно осваивают продажу туров по России.

"Большинство турагентств раньше ориентировались на выездной туризм, а сейчас учатся работать с внутренним. Туроператоры им в этом максимально помогают, организуя виртуальные воркшопы, семинары, выставки. Кто хочет работать – может работать, так как рынок внутреннего туризма огромный", — сообщил Толчин.

Уманский также считает, что конкуренция на внутреннем рынке не страшна ни агентствам, ни туроператорам, так как по стране путешествуют около 60 млн человек в год.

"Даже если 90% из них путешествуют самостоятельно, то оставшиеся 10% – доля всей Турции. Внутренний рынок – это голубой океан для всех участников. Мы как туроператор по внутреннему туризму не испытываем сложностей по мере выхода на внутренний рынок игроков зарубежных направлений. Мы не видим сокращения спроса, места достаточно всем. Как туроператорам, так и турагентствам", — подчеркнул эксперт.

По словам Толчина, раньше агентства специализировались исключительно на выездном туризме и не хотели продавать туры по России. В 2016 году из 15 тыс. агентств туроператора были готовы работать на внутреннем рынке 700-800.

"Мы это испытали в 2016 году, когда ставили первую чартерную программу в Крым. Была целая проблема, что агентства не знают внутренний туризм. В 2016 году у нас доля агентств, продававших туры по России, составляла 700-800, к 2019 году их число дошло до 80%. По итогам этого года уже понятно, что либо 100%, либо совсем без дела останешься. Поэтому драматизировать ситуацию особого смысла нет. Агентства найдут себе много работы во внутреннем туризме, если будут знать продукт и помогать туристам формировать маршруты", — сказал он.