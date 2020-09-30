Новые правила возврата турпутевок были утверждены постановлением правительства РФ от 20 июля 2020 №1073 "Об утверждении положения об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно..." Документ был опубликован 24 июля 2020 года.

"Это (положение — ИФ) касается договоров, подчеркну, договоров о реализации туристского продукта, заключенных по 31 марта 2020 года и действующих на момент вступления в силу положения, то есть на 24 июля 2020 года — на дату опубликования положения", — сказала в среду представитель правительства на заседании в Верховном суде РФ, где клиент турфирмы пытался оспорить "ковидные" правила возврата турпутевок.

Во-первых, этот документ пролонгировал сроки исполнения договора между туроператором и клиентом: туроператор, согласно документу, обязан отправить клиента в путешествие не в договорные сроки, а "не позднее 31 декабря 2021 года". Во-вторых, если клиент не соглашается и расторгает договор, то срок возврата денег — вместо нынешних 10-30 дней — продлевается опять-таки до конца 2021 года. И только лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например инвалидам и безработным, туроператор обязан вернуть деньги в течение 90 дней.

По словам представителя правительства, положение в первую очередь направлено "на обеспечение исполнения неисполненных в срок обязательств по действующим на момент вступления в силу положения о реализации туристского продукта". "Невозможно изменить или изменить срок действия обязательств по договору, срок действия которого истек, либо который расторгнут на момент вступления положения в силу", — сказала юрист кабмина на заседании в ВС РФ.

Тем не менее, суды могут понимать подход правительства по-другому.

Все эти заявления были сделаны при рассмотрении административного иска Натальи Осетровой. Норма о возврате средств в срок до конца 2021 года помешала ей вернуть деньги за путевку, хотя она отказалась от нее за несколько месяцев до издания постановления №1073. Это произошло 28 марта, сразу после того, как в России была объявлена на тот момент еще первая "нерабочая" неделя, а регулярное международное авиасообщение было прекращено.

Туроператор однако деньги не вернул, а мировой суд отказал Осетровой во взыскании, сославшись на постановление правительства №1073, говорил на заседании в ВС РФ представитель заявительницы.