"Вопрос Египта связан не столько с вирусом, сколько с вопросом безопасности россиян. Там есть горячие точки, где находятся российские войска. Пока не будет обеспечена полная безопасность, мы не увидим массового организованного туризма в Египет", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Толчин отметил, что в Египте ведется большая сложная работа, и позитивные новости есть.

"Но это (восстановление авиасообщения с курортами – ИФ) – не горизонт ближайших дней. Сейчас есть безопасный коридор через Каир, он используется, но объем рейсов совсем небольшой, поскольку ехать оттуда до курортов далеко. Какого-то прорыва от Египта мы в этом зимнем сезоне не ожидаем", — сказал он.

В свою очередь президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев напомнил, что Египет традиционно являлся для россиян зимним направлением.

"До закрытия его посещало порядка 3-4 млн туристов из России в год. Сейчас ситуация такова, что туроператоры ставить чартеры в Египет не будут, поскольку нет авиасообщения с курортами. Чартеры в Каир ставить бессмысленно", — сказал Игнатьев.

Продолжая говорить о перспективах предстоящего зимнего сезона, Толчин сообщил, что рассчитывает на открытие чартерных рейсов в ОАЭ. "С точки зрения климатических условий в зимний период это окажется большую поддержку отрасли. Конечно, с оговорками на безопасность", — отметил эксперт.

Он добавил, что в зимнем сезоне будет популярна и Турция, которая давно стала круглогодичной. Цены там доступные, погода комфортная.

"С точки зрения открытия европейских стран, мы не ожидаем, что в зимнем сезоне появится возможность путешествий в Европу. Мы видим статистику по Франции, Испании – количество заболевших там сильно выше, чем весной. В этой ситуации открывать границы не стоит, так как это ухудшит ситуацию с обеих сторон", — заключил Толчин.