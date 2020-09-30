"Самолет-метеолаборатория Як-42Д прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции — искусственное увеличение осадков в Крыму", — сообщила в среду пресс-служба Росгидромета.

Борт оснащен комплексом научной аппаратуры для определения параметров облаков и проведения воздействий на них. "При пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета-метеолаборатории получает полную информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и другие. При повторном заходе самолета осуществляется воздействие на облачную систему", — сказали в пресс-службе.

После проведения активных воздействий на облака в течение одного сезона увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10%-30%.

Росгидромет заверил, что все работы соответствуют строгим экологическим нормативам. "Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе", — добавили в пресс-службе.

Решение об искусственном увеличении осадков было принято после обращения правительства Крыма из-за засухи на полуострове.

В Росгидромете заявили, что причиной опорожнения водохранилищ Крыма является отсутствие подземного и карстового питания, малоснежные зимы 2018-2019 и 2019-2020 годов, большой недобор атмосферных осадков с мая по август 2020 года. Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году.

В августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости ввели жесткие графики подачи воды по часам. Жители жалуются в соцсетях на плохой напор воды или ее отсутствие, а также цвет — от рыжего до черного. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште на юге полуострова.

По данным Росводресурсов, потери воды в сетях в Симферополе превышают 50%, в некоторых местах доходят до 80%, ведомство считает недопустимым такую ситуацию в вододефицитном регионе.