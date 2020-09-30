"В Париже и его пригородах был слышен очень громкий звук. Взрыва не было. Речь шла об истребителе, который преодолел звуковой барьер", — говорится в сообщении префектуры полиции в твиттере.

Стражи порядка призывают жителей Парижа не звонить по этому поводу в полицию.

Ранее многие парижане начали сообщать в соцсетях, что слышали звук сильного взрыва. Затем эти сообщения подхватили некоторые СМИ.

В интернете можно посмотреть видео с теннисного турнира "Ролан Гаррос": на кадрах видно, как игроки приостановили матч, услышав сильный хлопок.