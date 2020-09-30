"По факту 70% людей, которые бронировали туры заранее, вернули деньги – потребовали возврата и получили обратно. Практически 20% по итогам поехали отдыхать в этом году. И всего 10% перенесли оплаты на следующий год", — сказал он.

По словам Уманского, это подтверждает, что люди не смогли поехать по причине изменения экономической ситуации: они вернули деньги и не потратили их на отдых.

"Значительная часть туристов была замещена путешественниками с зарубежных направлений. Тенденция не позитивная, а говорящая о том, что у людей сократились доходы, и они не смогли уверенно планировать свои поездки на лето. Большинство предпочли вернуть деньги, хотя до этого планировали летом совершить поездку по России", — подчеркнул он.

Уманский также напомнил, что туристы заплатили 10 млрд рублей отелям и туроператорам к моменту остановки внутреннего туризма в конце марта.

"Они начинали идти с исками, в марте-апреле из-за невозможности начать сезон вся отрасль встала под угрозу банкротства. Частичный запуск сезона в июне в Краснодарском крае, постепенный запуск в Крыму и других регионах позволили участникам рынка выполнить свои обязательства, постепенно вернуть деньги и обеспечить туристам отдых", — заметил он.