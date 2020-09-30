По данным ведомства, правительство региона утвердило маршрутную сеть движения пригородных поездов на территории Челябинской области на 2021-2023 годы, в нее включены маршруты скоростных пригородных поездов типа ЭС1П "Ласточка". В частности, проект маршрутной сети предусматривает график движения скоростных поездов по маршруту "Челябинск-Карталы-Магнитогорск" с временем в пути 4 часа 20 минут.

Как отмечает пресс-служба Миндортранса региона, Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") прорабатывает вопрос подготовки железнодорожной инфраструктуры для организации движения скоростных пригородных поездов. Так, первый состав поезда ЭС1П "Ласточка" прибыл в Челябинск в августе для проведения технической обкатки и проверки работоспособности машины, второй состав должен прибыть в октябре.

Ранее со ссылкой на губернатора Челябинской области Алексея Текслера сообщалось, что скоростные электропоезда "Ласточка" между Челябинском и Магнитогорском планируется запустить в 2021 году.