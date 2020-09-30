"Из всех видов туризма, въездного, выездного и внутреннего, больше всего пострадал въездной. В прошлом году доходы от въездного туризма составили более $10 млрд. В этом году эти деньги к нам не пришли. Потери от закрытия границ оцениваем в $7 млрд уже сейчас, так как границы были закрыты в марте, и мы не знаем, когда они откроются, и мы сможем принимать иностранцев в таком объеме, каком принимали раньше", — рассказал он.

Игнатьев предположил, что до конца года потери достигнут $8-9 млрд. "Это очень большая сумма и она сопоставима с продажей Россией драгоценных металлов – например, никеля мы продаем на 2 с чем-то миллиарда долларов, а от въездного туризма мы недополучили уже порядка $7 млрд", — рассказал он.

По словам эксперта, те компании, которые раньше возили иностранцев, переориентировались на российского туриста.

Россия закрыла границы для всех иностранцев 27 марта из-за пандемии коронавируса. Въезд для туристов из Китая, основного туристического рынка для России, был закрыт еще в феврале. Затем в августе и сентябре для граждан ряда стран ограничения были сняты. На данный момент с целью туризма в Россию можно приезжать из Великобритании, Швейцарии, Турции, Египта, ОАЭ, Мальдив, Танзании, а также из трех стран СНГ – Белоруссии, Киргизии и Казахстана. 27 сентября к списку добавилась Южная Корея, но безвизовый режим между ней и РФ временно отменен.