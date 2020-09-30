Как следует из данных TurizmDataBank, поступивших в распоряжение портала "Интерфакс-Туризм", количество туристов, посетивших Анталью с января по август 2020 года, снизилось на 86% — с 10,3 до 1,4 млн. При этом число тех, кто приезжает по пакетным турам, упало на 91,7%.

Больше всего организованных туристов в Анталью за восемь месяцев привезла ANEX Tourism Group (входят российские туроператоры ANEX Tour и "Интурист") – 25,4%, объемы упали на 81,2%. На втором месте обслуживающая туристов из Западной Европы группа MPI/FTI – 15,6% (-85,6%), на третьем TUI Group – 10,4% (-93,8%).

В пятерку лидеров также вошли ODEON Tours (входят российские туроператоры Coral Travel и Sunmar) – 7,5% (-94,1%) и испано-швейцарская MTS OTS Globe – 5,2% (-75,5%).

Доля туристов "Библио-Глобус" – 3,1% (-92,5%), PEGAS – 2% (-97,7%).

Турцию с января по август посетило почти 773 тысячи россиян, по количеству туристов РФ уступила первое место Германии. В августе в страну прибыло почти 440 тысяч гостей из России.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. Турция сейчас – одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы. Для поездки не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.