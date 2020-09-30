Письмо на имя главы ведомства Зарины Догузовой, которое есть в распоряжении редакции портала "Интерфакс-Туризм", подписали топ-менеджеры компаний "Водоходъ", "Гама", "Русич", СК "Созвездие", "Круизный Дом", "Инфлот". В обращении подчеркивается, что до пандемии коронавируса число пассажиров на речных круизных маршрутах по России превышало 450 тыс. в год.

Авторы письма отмечают, что условия второго этапа программы туристического кэшбека делают невозможным участие в акции пула компаний, специализирующихся на организации и реализации круизов, так как совершить поездки в рамках акции можно будет только до 10 января 2021 года. Они напоминают, что реализация круизных туров на навигацию 2020 года уже практически завершена из-за климатических условий страны.

"Все участники круизного пула уже опубликовали на своих сайтах цены и маршруты круизов на навигацию, которая начнется с конца апреля 2021 года, и готовы предложить эти туры потребителям. Просим вашего содействия по включению речного круизного продукта во второй этап программы стимулирования внутренних турпоездок с периодом продажи туров на даты с середины апреля до 30 июня 2021 г. Мы просим разрешить в виде исключения именно для речного круизного сегмента реализацию турпакетов на 2,5 месяца сезона 2021 г., когда начнется навигация", — пишут авторы письма.

Они напоминают, что в последнее время правительство РФ выделило миллиарды рублей на создание нового отечественного речного и морского флота. Часть теплоходов уже спущены на воду, часть – заложены и будут достроены в ближайшие годы.

"Несомненно, такое пополнение флота требует дополнительной стимуляции для продажи речных круизов, и программа кэшбека успешно выполняет такую задачу", — подчеркивают круизные туроператоры.

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В первом этапе распродажи туров с кэшбеком, прошедшем с 21 по 28 августа, приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено использовать для второго этапа, он начнется в октябре и продлится 1,5 месяца.

Туроператоры по круизам в своем письме отмечают, что первый этап реализации программы туристического кэшбека прошел очень успешно для этого сегмента рынка — туристы приобрели речных круизов более чем на 100 млн рублей.