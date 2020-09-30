"Роспотребнадзором, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГНЦ "Вектор" совместно "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургический центром имени Н. И. Пирогова" проводится исследовательский проект по разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак", — говорится в сообщении Роспортребнадзора, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Как сообщает ведомство, научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора разработаны параметры инактивации коронавируса SARS-Cov-2, отработана методика выполнения полимеразной цепной реакции для исследования образцов биоматериала от больных новой коронавирусной инфекцией на наличие генетического материала SARS-Cov-2, подтверждена безопасность биологических образцов от пациентов с COVID-19.

"Кинологической службой ПАО "Аэрофлот" начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что группу из 16 собак с 22 сентября в тестовом режиме начали использовать в аэропорту Хельсинки для определения COVID-19 у пассажиров. Как сообщает финское издание Helsingin Sanomat, пассажир проводит кусочком марлевой салфетки вокруг шеи и помещает ее в емкость. Затем емкость с салфеткой берет кинолог и дает понюхать собаке. В случае положительного результата пассажиру предлагают сдать настоящий тест на COVID-19. Одним из плюсов "собачьего" теста называют его быстроту — вердикт известен сразу.

Доцент факультета ветеринарной медицины Хельсинского университета Анна Хельм-Бьёркманн заявила изданию, что, по данным исследований, собака способна обнаружить коронавирус даже у тех людей, у которых болезнь пока не перешла в активную стадию. Тем не менее, ученые пока не знают точно, какой именно коктейль из запахов помогает собаке определить вирус: по одной из версий, дело в продуктах метаболизма заболевшего.