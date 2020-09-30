Рейсы являются субсидируемыми государством, они выполняются на SSJ-100.

"Из данных рейсов сразу пять являются абсолютно новыми для нас. Теперь по низкой цене жители Иркутска и области могут улететь, к примеру, в Кемерово, Новокузнецк, Петропавловск или Южно-Сахалинск", — говорится в сообщении.

Новым для перевозчика также является рейс в Ноябрьск.

Как сообщалось, "ИрАэро" 28 сентября приступила к выполнению полетов по семи субсидируемым маршрутам из Красноярска — в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ.