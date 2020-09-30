"За 9 месяцев разница в доходах санаториев Белокурихи составила 1,422 млрд рублей. При этом санаторно-курортные организации, в отличие от многих туристических баз, работают круглогодично, продолжая оказывать услуги и соответственно наращивая показатели деятельности. Дальнейшее изменение этих показателей будет зависеть от эпидемиологической ситуации", — отметил глава ведомства во время интернет-форума.

В этом году, по его словам, средняя загрузка санаториев снизилась на 20% к уровню прошлого года. Так, в июле она составила 45,3% (или ниже на 47,3% к июлю прошлого года), в августе — 70% (на уровне прошлого года), в сентябре — 74% (снижение на 3%).

В целом объем платных услуг в сфере туризма за летний период (июнь-август) в регионе составил почти 1,2 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей ниже, чем за аналогичный период 2019 года, уточнил Дешевых со ссылкой на данные Алтайкрайстата. За 8 месяцев этот показатель составил 2,3 млрд рублей или на 1 млрд рублей меньше, чем год назад.

"Наибольшие потери в отрасли по данному показателю понесли специализированные средства размещения, объем платных услуг которых снизился на 34,4%, у туристских фирм снижение произошло на 26,5%, у гостиниц и аналогичных средств размещения — на 23,6%", — пояснил начальник управления.

Вместе с тем, как отметил чиновник, 2020 год "стал беспрецедентным по количеству видов поддержки для туротрасли, наиболее пострадавшей в условиях распространения коронавирусной инфекции".

Отрасль получила более 900 млн рублей поддержки федерального уровня. До конца года туротрасль дополнительно получит около 22 млн рублей из краевого бюджета.

Что касается цен на проживание в гостиницах Алтайского края, рост составил "в пределах 1,5%" по сравнению с прошлым годом.

"В основном изменение цен произошли в сегменте гостиниц 4 звезды. В санаториях больше распространено динамическое ценообразование, и изменение стоимости одного дня проживания происходит в зависимости от сезона и спроса на эти услуги. В летний сезон 2020 года средняя стоимость одного дня проживания в санатории (включая размещение, питание и лечение) увеличилась не более чем на 4% к уровню прошлого года — на 200 рублей", — добавил Дешевых.

Как сообщалось, из-за пандемии регион оценивает снижение турпотока Алтайского края по итогам 2020 года на 39,4% к уровню прошлого года — до 1,33 млн человек.