"Древний памятник культурного наследия Хой состоит из 136 жилых помещений и 37 арочных загонов, двух боевых и четырех полубоевых башен. Все эти уникальные объекты восстановлены и отреставрированы", — написал Кадыров.

По его словам, комплекс станет популярным среди многочисленных туристов, так как он наглядно отражает быт чеченцев. В ходе строительных работ объекты были сделаны максимально идентичными первозданному виду.

Ранее Кадыров отмечал, что до выселения чеченского народа село Хой являлось одним из самых густонаселенных пунктов республики, которое богато уникальными памятниками исторического наследия. После депортации и последующих военных кампаний многие из объектов были разрушены. Несмотря на это, село пользовалось особой популярностью у жителей и гостей республики.