"Согласно данным нового исследования, каждый процент повышения средней температуры и влажности снижает турпоток на 1,37 и 0,59% соответственно. К таким выводам пришли ученые на основе анализа прибытий путешественников в популярные провинции Индонезии в 2008-2018 годах", — пишет портал.

Как отмечается, данные исследования помогут властям жарких стран адаптироваться к изменениям из-за глобального потепления и скорректировать политику в сфере туризма.

В 2019 году Индонезию посетило 16,11 млн иностранных туристов, преимущественно из Австралии и Китая. Это почти на 2% больше, чем годом ранее – 15,81 млн. В то же время, турпоток в Джакарту обвалился на 14%. Пока что действующая столица Индонезии испытывает огромную антропогенную нагрузку из-за высокой плотности населения.

"Стоит заметить, что речь не идет о том, что туристы отказываются от путешествий в те страны, где средняя температура и влажность выше. Например, в Таиланде более жарко и влажно, чем в Индонезии, но при этом там очень много туристов. Исследование установило связь между изменением климата и падением турпотока в рамках одной конкретной страны", — подчеркивает портал.