"Ставропольский край по итогам первого этапа программы, который завершился в августе, вошел в топ-3 наиболее востребованных направлений. Жители России, путешествующие по стране, смогли получить кешбэк в размере до 15 тыс. рублей. Общая стоимость бронирований на Ставрополье на октябрь-декабрь составила 25,5 млн рублей, средний чек — 82,4 тыс. рублей, а продолжительность пребывания — 11 ночей", — сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что в настоящее время готовится к запуску второй этап программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок для жителей страны, который стартует уже в октябре.

"Несмотря на то, что курортный сезон в санаториях Кавказских Минеральных Вод начался позже обычного, уже сейчас можно говорить о том, что динамика бронирования свидетельствует о повышенном интересе к отдыху на курортах Ставропольского края. По предварительным прогнозным данным, с сентября и до конца текущего года загрузка санаториев превысит показатели аналогичного периода прошлого года", — добавили в Минтуризма.

В курортных городах Ставрополья возобновили работу большинство здравниц, которые приняли на отдых и лечение свыше 60 тыс. отдыхающих. Кроме того, туристы забронировали около 29 тыс. путевок на отдых и лечение.