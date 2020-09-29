В министерстве отметили, что в настоящее время готовится к запуску второй этап программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок для жителей страны, который стартует уже в октябре.
"Несмотря на то, что курортный сезон в санаториях Кавказских Минеральных Вод начался позже обычного, уже сейчас можно говорить о том, что динамика бронирования свидетельствует о повышенном интересе к отдыху на курортах Ставропольского края. По предварительным прогнозным данным, с сентября и до конца текущего года загрузка санаториев превысит показатели аналогичного периода прошлого года", — добавили в Минтуризма.
В курортных городах Ставрополья возобновили работу большинство здравниц, которые приняли на отдых и лечение свыше 60 тыс. отдыхающих. Кроме того, туристы забронировали около 29 тыс. путевок на отдых и лечение.