"Открытое горение ликвидировано. В настоящее время специалисты проверяют здание тепловизорами на наличие скрытых очагов тления", — сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 600 кв.м. Пострадавших нет. Пожарные продолжают проливать обгоревшие конструкции, чтобы исключить повторное возгорание.

По уточнённой информации, пожар в четырехэтажном здании гостиничного комплекса перекинулся на пристроенный трёхэтажный мебельный салон.

Здание мебельного салона было газифицировано, специалисты газовой службы своевременно перекрыли задвижку, что способствовало не допустить осложнение оперативной обстановки и снять возможную угрозу.

Также огонь перешёл на ближайшие гаражи, были поданы стволы на их защиту от сильного пламени и на рядом расположенный двухэтажный дом, из гаражей пожарные вынесли два газовых баллона.

Всего на реагирование задействовали 80 человек личного состава и 24 единицы специализированной техники.

Сообщение о пожаре в гостинице на ул. Романова, к которой примыкает магазин мебели и административное здание, поступило в 14:50 мск. Возможная причина распространения огня — использование горючих материалов во внешней отделке здания.