"Как только об этом стало известно, на место выехала группа лесников. Нашли табличку, которая установлена на особо охраняемой территории. Естественно, повреждение скалы, геологических отслоений. Было принято решение демонтировать табличку", — сказала начальник участка особо охраняемых природных территорий лесхоза Татьяна Зорова.

По ее словам, у лесников пока нет сведений о мужчине, в случае установления личности ему грозит штраф в размере от 4 тыс. рублей.

Фотографии мужчины, который устанавливает табличку на скале, ранее появились в соцсетях. По словам очевидцев, турист объяснил поступок тем, что уже много лет отдыхает в этом месте и таким образом выражает свою любовь к Крыму.

Надпись на уже демонтированной металлической табличке гласит: "Скала им. д.Вены. Нач. осв. 20.06.1980г. От летних барсов и д. Коки".

Поврежденная туристом скала находится на границе суши и моря. В народе ее называют Собакой, потому что с определенного ракурса ее контур напоминает голову животного.