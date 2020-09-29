Мероприятие пройдет 3 октября на курском ипподроме.

Представители казачьих сообществ, хуторов и станиц из многих регионов страны покажут гостям традиционные казачьи единоборства, скачки, молодецкие забавы, мастерство фланкировки шашкой и игровые поединки.

Также в программе казачьи песни и показательные выступления. Будут организованы турниры по рубке шашкой. Гости смогут увидеть мастерство представителей Федерации рубки шашкой "Казарла".

В ходе мероприятия на ипподроме будет работать полевая кухня, где все присутствующие смогут попробовать самые разнообразные блюда казачьей кухни, в том числе знаменитый казачий кулеш.