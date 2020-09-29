Кроме того, Псковская область и Белоруссия активизируют взаимодействие по сферам строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

"Есть договоренность и о проведении дней Псковской и Витебской областей в наших регионах, а также об организации молодежного патриотического лагеря, — написал глава региона. — С министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Русланом Пархамовичем наметили планы по строительству крупных объектов с привлечением белорусских производителей и подрядчиков".

Как сообщалось, делегация Псковской области накануне посетила Белоруссию с рабочим визитом.