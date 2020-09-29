Полетная программа откроется 26 октября.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушных судах Embraer-190.

В осенне-зимнем сезоне "Икар" пока единственный перевозчик, заявивший рейсы в данном направлении, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Воронежа.

В настоящее время рейсы по маршруту Воронеж-Сочи в рамках летнего расписания выполняет авиакомпания "РусЛайн".

Авиакомпания "Икар" создана в июле 1997 года, базируется в аэропорту Красноярска. Парк состоит из четырех Boeing-767-300, одного Boeing-737-800, трех Boeing-737-900 и шести Embraer-190-100. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Pegas Fly находится в 100%-ной собственности российского предпринимателя Ванды Букрей.

Аэропорт Воронежа входит в холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 854 тыс. человек. Наибольшее количество рейсов из/в аэропорт выполняют "Аэрофлот" и "Руслайн".