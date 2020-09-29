Еще в апреле, на фоне начавшейся пандемии COVID-19, IATA ожидала падения глобальных авиаперевозок на 46%. Летом прогноз был скорректирован сначала до -55%, а потом до -63%.

Очередное ухудшение прогноза в IATA связывают с "катастрофическими" показателями трафика в августе, которые "ставят крест на худшем в отрасли летнем сезоне".

"Восстановление международного спроса практически отсутствует, а внутренние рынки Австралии и Японии фактически регрессировали перед лицом новых вспышек и ограничений на поездки", — говорится в распространенном во вторник заявлении IATA со ссылкой на главу ассоциации Александра де Жуньяка.

"Несколько месяцев назад мы думали, что годовое падение спроса на 63% по сравнению с 2019 годом будет настолько плохим, насколько это вообще возможно. Поскольку мрачный пик летнего периода путешествий позади, мы пересмотрели наши ожидания в сторону понижения до -66%", — отметил де Жуньяк.