"В эти выходные завершилась исследовательская велоэкспедиция по маршруту Москва – Санкт-Петербург в рамках создания веломастерплана между двумя столицами. Экспедиция продлилась 16 дней, исследование прошло по маршруту Конаково – Тверь – Торжок – Кувшиново – оз. Старый Сиг – оз. Селигер – Демянск – Старая Русса – Шимск – Великий Новгород – р. Оредеж – Гатчина – Павловск – Пушкин – Санкт-Петербург длиной 1150 километров", — рассказали в ведомстве.

Участники зафиксировали текущее состояние маршрута, оценили инфраструктуру (места для отдыха, гостиницы, точки питания, ремонтные мастерские) и интересные достопримечательности по дороге, отметили проблемные участки. Выяснилось, что по пути много культурных, природных и религиозных объектов, но многие из них заброшены и нуждаются в реновации.

В экспедиции участвовали велосипедисты разного уровня подготовки, что позволило определить комфортный километраж из расчета на один день для неподготовленного туриста.

Как сообщили в Ростуризме, к разработке мастер-плана веломаршрута с учетом наблюдений участников экспедиции и отзывов велолюбителей (замечания и пожелания можно оставить на сайте https://velo1.moscow-peter.ru/) приступила консалтинговая компания КБ Стрелка. На это уйдет несколько месяцев. Трассу сделают безопасной для туристов, она пройдет в удалении от автодорог.

"Популярность велопутешествий в мире с каждым годом растет. Это активный вид отдыха, позволяющий поддерживать физическую форму, укреплять здоровье, и одновременно наслаждаться культурным и природным богатством нашей страны. Веломастерплан маршрута между Москвой и Санкт-Петербургом станет настоящим прорывом для велопутешественников", — отметила глава ведомства Зарина Догузова.