Как сообщила пресс-служба правительства, больным COVID-19 запрещается покидать место жительства или постоянного проживания с момента установления диагноза заболевания до выздоровления. Исключения могут происходить по распоряжению медицинского работника или полицейского, в случае направления к медицинскому работнику или возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека.

Постоянным местом жительства также считается гостиница или другое учреждение размещения, например, гостевая квартира для лиц, у которых нет другого места жительства или пребывания в республике.