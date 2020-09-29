"Прибывающим в Югру воздушным транспортом из-за рубежа необходимо соблюдать самоизоляцию, пока не будет готов результат теста на коронавирус", — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб сообщал, что по решению губернатора Югры Натальи Комаровой всем посещавшим территории за пределами России необходимо в течение трёх дней по прибытию в страну сдать тест на COVID-19.

За прошлую неделю число случаев заражения коронавирусом в автономном округе возросло, возникают новые очаги, в том числе связанные с завозом из южных регионов.

По данным на 29 сентября, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 143 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии 22 тыс. 372.