"Во избежание недоразумений, поскольку Третьяковская галерея не является организатором этого проекта, хотели бы сообщить следующее. Выставка "Я, Энди Уорхол" проходит в выставочных залах, переданных Государственной Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Союзу художников России, которые расположены на четвертом этаже здания по адресу Крымский Вал, 10 и функционируют как независимая от Третьяковской галереи структура", — сообщили в пресс-службе галереи.

Там отметили, что "после открытия выставки "Я, Энди Уорхол" появилось много отзывов — как положительных, так и критических".

Так, в СМИ появилась информация, что в рамках выставочного проекта "Я, Энди Уорхол" экспонируются репродукции, а не подлинные работы художника. В свою очередь организаторы выставки опровергли эти сообщения.

Со своей стороны, в Третьяковской галерее заявили, что "осуществляет на этой площадке деятельность, связанную исключительно с обеспечением содержания здания, и в выставочную программу, осуществляемую в пространствах, переданных Союзу художников России, не вмешивается".

Там напомнили, что в 2005 году Третьяковская галерея совместно с Музеем Энди Уорхола в Питтсбурге представляла в своих залах на Крымском Валу ретроспективную выставку "Энди Уорхол: художник современной жизни". На ней демонстрировались не только известные работы классика американского поп-арта, но и редкие фильмы и архивные материалы из фондов Музея Уорхола.

Выставка "Я, Энди Уорхол", посвященная творчеству легендарного американского художника, открылась 25 сентября в Выставочном зале Союза Художников России, который расположен в здании Новой Третьяковки на Крымском валу.

На ней представлены более 200 работ, среди которых ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века". Кроме этого, будут показаны известные работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий" и портреты Ленина.