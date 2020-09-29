В частности, нарушения касаются хранения, мойки и сушки столовой посуды, маркировки столов и кухонного инвентаря, хранения и сопроводительной документации продуктов питания.

По итогам проверки Роспотребнадзор вынес постановления о привлечении к административной ответственности заместителя управляющего отельным комплексом на 60 тыс. рублей по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Кроме того, кухонного работника ресторана "Вельвет" (работает в гостинице) оштрафовали на 2 тыс. рублей по ч.1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходил лечение в клинике Charite в Берлине. 23 сентября Навальный был выписан из клиники.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хроническим панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

Вместе с тем, германские врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера.

17 сентября в аккаунте Навального в инстаграме появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией в присутствии адвоката собирают различные вещи из гостиничного номера в Томске, где жил оппозиционер. В сообщении подчеркивалось, что именно на бутылке с водой из номера был обнаружен "Новичок".