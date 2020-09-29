Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 20% отдохнувших в России минувшим летом понравилась природа, еще 20% отметили благоприятную погоду и климат, а 15% понравилось море.

В свою очередь негативные впечатления туристы испытали от цен – 16%, дорог и пробок – 10% и уровня сервиса – 10%.

По пятибалльной шкале респонденты оценили разные аспекты отдыха в РФ: "Стоимость проезда из места проживания до курорта" набрал 3,1 балла, "Качественное питание по приемлемой цене" – 3,6, "Контингент отдыхающих" и "Безопасность" – 3,9, "Возможность узнать новое, побывать в интересных местах" – 4,1.

При этом каждый второй россиянин считает, что в последний год условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону – такое мнение выразили 52% респондентов.

Наиболее часто в последние пять лет россияне отдыхали в Краснодарском крае – 28%. Следом с большим отрывом идут Крым – 9%, Санкт-Петербург – 5%, Москва — 4% и Алтайский край – 2%.

В общей сложности каждый второй житель РФ в течение пяти лет хотя бы раз посетил другой регион страны.