«Мы брали период в пять лет и, если респонденты ездили за рубеж, интересовались, как часто. Это закрытый вопрос, можно было выбрать один вариант ответа. Весь объем аудитории россиян, которая имеет хоть какой-то опыт посещения зарубежья в течение последних пяти лет, составляет 22%. Часто у нас эту аудиторию сильно переоценивают, думают, что это гигантские потоки», — сказал он, добавив, что несколько раз в год за рубеж выезжали 4% россиян, раз в год – 9%.

Для сравнения, по данным того же опроса ВЦИОМ, в течение последних пяти лет каждый второй россиянин хотя бы раз посетил другой регион России. При этом несколько раз в год путешествовали 9%, один раз в год – 23%.

Родин напомнил, что в последние год-два опросы ВЦИОМ показывали рост числа тех, кто планировал отдохнуть за рубежом, а затем и тех, кто реально отдыхал. Но в 2020 году их доля резко сократилась из-за пандемии коронавируса.

«Весной 2020 года доля планирующих отдых за рубежом сократилась до 4%, а осенью лишь 0,5% сообщили нам, что им удалось отдохнуть за границей. В прошлом году таких оказалось 8%. При этом планы тех, кто провел отпуск на даче, курортах Краснодарского края и в Крыму практически не изменились – в этом году их было 27, 6 и 4% соответственно», — добавил социолог.

По его данным, эти показатели почти не изменились по сравнению с прошлыми годами.

В 2019 году, по данным Погранслужбы ФСБ, россияне совершили 48 млн зарубежных поездок, из них с целью туризма – почти 18 млн. Самыми популярными направлениями турпоездок стали Турция, Италия и Китай.