"Почему Швеция хотела засыпать останки судна? Почему заключили беспрецедентное соглашение, запретившее приближаться к затонувшему судну? Не потому ли, что речь шла о провале тайной операции и что этот крупный внешний объект был военным кораблем тех, кто ее проводил?", — заявил Хельме во вторник в социальных сетях после просмотра документального фильма "Estonia — находка, которая изменит все".

Лидер Консервативной партии Эстонии выразил надежду на то, что в ближайшее время будет возможность выяснить, был ли в районе крушения в ту ночь какой-нибудь шведский военный корабль.

"Не потребовался ли какому-нибудь шведскому судну ремонт сразу после гибели Estonia? Просто недопустимо, что в свете новой информации продолжится введение общественности в заблуждение, препятствование расследованию", — отметил Хельме

По мнению Хельме, нет никаких сомнений, что "судно погибло в результате столкновения с каким-то крупным внешним объектом".

"Уже запущены новые бредовые теории о том, что пробоина в борту судна могла появиться от удара парома о морское дно или просто как-то сама образоваться. Невозможно. Общественности врали 26 лет, людей водили за нос и свидетелей выставили в роли дураков. Довольно вранья! Пора признать правоту всех тех очевидцев, над которыми смеялись, извиниться перед ними", — заявил глава правящей партии.

В эстонских СМИ в начале недели появились сообщения очевидцев катастрофы, утверждающих, что их свидетельские показания были неверно записаны, а внешнее воздействие на появление пробоины в борту парома отрицалось.

Пятисерийный документальный сериал "Estonia — находка, которая изменит все" был показан накануне в странах Северной Европы. Кинокартина была снята продюсерской компанией по заказу норвежского Discovery. В фильме отмечалось, что при погружении к остову судна робот-водолаз обнаружил в корпусе четырехметровую дыру, которую ранее частично скрывало морское дно.

Находка подтверждает версию о том, что 28 сентября 1994 года к гибели Estonia привело не только вышедшее из строя запорное устройство носового визира, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение.

Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Документальный фильм вызвал большой резонанс в Эстонии, Финляндии и Швеции. Узнав о его предстоящем показе премьер-министр Эстонии Юри Ратас срочно отправился в Финляндию и Швецию, где со своими коллегами обсудил показанную в фильме версию гибели парома и пообещал " установить, а затем найти ответы на все возможные вопросы, которые возникнут в этой связи".

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Спасено только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибло и пропало без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра.

Паром "Эстония" — единственное в мире судно, охраняемое законом о покое погибших. Погружение к останкам парома запрещено.

Согласно отчету эстонско-финляндско-шведской межправительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, паром затонул из-за несовершенства конструкции, повышенной скорости движения судна и штормовой погоды.

В то же время гибель парома вызвала много вопросов и породила различные теории уже в первые дни после крушения судна. Появились версии о столкновении с подводной лодкой, о перевозке оружия на его борту, взрыва на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и тому подобное.

У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швецией, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома и высказывающийся за закрытие останков судна песком или бетоном (что не было выполнено — ИФ).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Однако все их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.