"Причина остановки — отсутствие спроса на перевозки. Главным направлением деятельности Керченской переправы являлась перевозка железнодорожным вагонов с грузами, пассажиров и автомобилей. После открытия Крымского моста перевозки были переориентированы, и спрос на морское сообщение резко упал", — говорится в сообщении.

По словам гендиректора АО "АнРуссТранс" Василия Анненкова, в понедельник паром выполнил свой последний рейс.

"28 сентября наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы", — приводятся в сообщении слова Анненкова.

Он также уточнил, что в 2019-2020 годах автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса в проливе.

Всего в Керченском проливе работало три автопассажирских парома "АнРуссТранс". Последний рейс с пассажирами на борту сделал паром "Крым" в октябре 2018 г.

Из-за остановки Керченской переправы будет также прекращена работа морского порта, откуда паром совершал рейсы, сократят всех специалистов.

Порт и переправу обслуживало около 300 сотрудников, большинство из которых потеряет работу после остановки рейсов. Ранее оператор уже проводил сокращение персонала. В пиковые годы загрузки переправы её обслуживало более 700 сотрудников "АнРуссТранс".

Керченская паромная переправа существовала с 1954 года. В конце 2004 года в рамках соглашения России и Украины о совместной эксплуатации Керченской переправы, оператором объекта стала Группа компаний "АнРуссТранс". В 2018 года после ввода в эксплуатацию Крымского моста переправа оставалась единственным альтернативным мосту транспортным сообщением в Керченском проливе.

Переправа обеспечивала бесперебойную перевозку грузов, пассажиров и автомобилей. С 2004 года по настоящее время паромы "АнРуссТранс" перевезли в Керченском проливе более 24 млн тонн груза.