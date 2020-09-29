"Израильтянам следует ожидать продления действующего сейчас в стране карантина после 10 октября, когда он истечет", — заявил Эдельштейн.

Он отметил, что снимать ограничения будут постепенно.

"Нет такого сценария, что через 10 дней мы просто все отменим и скажем, что все закончилось, и все хорошо", — сказал он.

Между тем, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство готовит систему здравоохранения к тому, что в ближайшие дни в больницах необходимо будет разместить около 1,5 тыс. пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой форме.

По данным Минздрава, за время Йом-Кипура, праздника, длившегося в течение суток 27-28 сентября, в стране выявили 1,1 тыс. зараженных COVID-19. В данный момент всего в стране болеют более 65 тыс. человек, в больницах находятся порядка 1,5 тыс., из них в тяжелом состоянии — 755 человек, и 207 — подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии скончалось 1,5 тыс. человек, а заразились COVID-19 — 233,5 тыс.

В середине сентября в Израиле ввели режим общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Предполагалось, что он будет действовать на время трех национальных праздников до 10 октября. Жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.