Ранее анализы 12 членов экипажа показали положительный результат на коронавирус COVID-19. При этом, у них всех болезнь протекает бессимптомно. Их изолировали на борту.

В порту греческой столицы на борт судна поднялись медицинские сотрудники для тестирования пассажиров и членов экипажа, которым пока не разрешено сходить на берег.

На борту Mein Schiff 6 находятся 922 пассажира и почти 670 членов экипажа. Круиз отправился 20 сентября из Пальма-де-Майорки. Согласно изначальному плану, он должен был прибыть 29 сентября в порту Ираклиона на Крите.

Данный круиз стал одним из первых после перерыва в шесть месяцев из-за пандемии коронавируса.