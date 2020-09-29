"Поменялась структура отдыха, траты на него тоже сократились. Россияне оказались в режиме вынужденной экономии. И бюджет на летние поездки вышел на уровень 2015 года – 32,5 тыс. на человека", — сказал он.

Родин уточнил, что годом ранее бюджет составлял почти 40 тыс., в 2018 году – 37,2 тыс.

Он добавил, что по сравнению с предыдущим годом реальные места отдыха россиян практически не изменились. Как и в 2019 году, 27% сообщили, что провели летний отпуск на дачах, на курортах Краснодарского края – 6%, в Крыму – 4%. Изменение произошло только в сегменте зарубежного туризма – 0,5% в 2020 году вместо 8% годом ранее.

"Мы слышим разговоры о том, что в Краснодарском крае яблоку негде упасть и о том, что люди поехали отдыхать в регионы России. Мы ожидали, что по результатам опроса увидим ренессанс внутреннего туризма, но это не так. Все примерно так же, как и в прошлые годы", — заметил Родин.

Он отметил, что перераспределилась лишь та аудитория, которая привыкла отдыхать за границей, а она не очень велика.

"Эффект загруженности курортов юга России, видимо, связан с тем, что люди поехали отдыхать в более сжатые сроки, чем обычно. Поэтому создалось впечатление, что произошел взрывной рост. Если мы верим тем ответам, которые дали россияне, то в реальности его не было", — заключил эксперт.

Ранее он сообщил, что почти половина россиян изменила планы на отдых из-за пандемии коронавируса, ограничений на перемещения и финансовых проблем.

Исследование проводилось на базе опроса "ВЦИОМ-Спутник". Это ежедневный телефонный опрос россиян старше 18 лет, охватывающий 1600 респондентов, проживающих не менее, чем в 80 регионах. Погрешность – 2,5%.