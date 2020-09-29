По его словам, на вопрос респондентам о том, знают ли они о программе туристического кэшбека, 51% опрошенных заявили, что «что-то слышали, без подробностей», 19% оказались хорошо информированы, 30% — первые услышали о возможности получить возврат части средств за путешествие по России.

Желание принять участие в программе выплат за туры по РФ выразили 42% опрошенных, 55% -не заинтересовались, 4% — затруднились ответить.

Среди тех, кто не хочет принимать участие в программе кэшбека, большинство респондентов (17%) сослались на отсутствие средств на это, 11% заявили, что вообще не любят путешествовать, по 10% оказалось тех, кто не планировал поездку и тех, кому такой тур не интересен. Боязнью заражения коронавирусом свое нежелание путешествовать по этой программе объяснили 7% опрошенных, у 6% -нет на это времени, 5% сказали, что нет возможности по другим причинам, также у 5% нет отпуска, столько же опрошенных отметили, что в принципе отдыхают только за рубежом. Здоровье не позволяет ехать в турпоездку 4% респондентов.

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В первом этапе распродажи туров с кэшбеком, прошедшем с 21 по 28 августа, приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено использовать для второго этапа, он начнется в октябре и продлится 1,5 месяца. Условия участия в программе будут смягчены.

В ходе исследования ВЦИОМ 1% опрошенных заявили, что приобрели туры с кэшбеком в рамках первого этапа программы.

Исследование проводилось на базе опроса "ВЦИОМ-Спутник". Это ежедневный телефонный опрос россиян старше 18 лет, охватывающий 1600 респондентов, проживающих не менее, чем в 80 регионах. Погрешность – 2,5%.