"Второй год задавали вопрос, обращались ли россияне в турфирмы при организации отдыха. В 2020 году – 10% обращались, в 2019 – 20%. Доля сократилась в два раза, на что доминирующее влияние оказало закрытие внешних границ", — сказал он.

Родин подчеркнул, что структура изменения спроса может заметно отличаться, поэтому его нельзя оценивать в деньгах. "Думаю, что в финансовом плане рынок упал больше, чем вдвое", — заметил он.

В рамках опроса россиян также попросили перечислить основные преимущества и недостатки обращения в турфирмы.

"Среди преимуществ – организованность (14%), комплексность услуг (12%), экономия времени (11%), больше выбора и информации (9%), удобство (5%). Среди недостатков респонденты выделили дороговизну услуг турфирм (26%), возможность обмана (8%), ненадежность (6%), ограниченный выбор (5%), некачественную работу (3%)", — сообщил Родин.

Он отметил, что на мнение россиян о ненадежности турфирм очевидно влияют периодические банкротства, которые широко освещаются в новостях.

Исследование проводилось на базе опроса "ВЦИОМ-Спутник". Это ежедневный телефонный опрос россиян старше 18 лет, охватывающий 1600 респондентов, проживающих не менее, чем в 80 регионах. Погрешность – 2,5%.