"Согласно нашему опросу, 45% россиян изменили свои планы на летний отдых. Решили не брать отпуска 23%, отдохнули не там, где планировали, 22%, затруднились с ответом 9%. При этом запланированные изначально летние поездки состоялись у 46% опрошенных", — сказал он.

Россиянам, у которых изменились планы, задавался открытый вопрос о причинах: 58% заявили, что это произошло из-за пандемии, 18% — из-за финансовых проблем, 11% — из-за ограниченного передвижения и закрытых границ.

В общей сложности 74% россиян заявили, что взяли отпуска. Увеличилась аудитория тех, кто отдыхал больше месяца. В среднем, россияне отдыхали 33 дня, годом ранее средняя продолжительность отпуска составила 28 дней.

Исследование проводилось на базе опроса "ВЦИОМ-Спутник". Это ежедневный телефонный опрос россиян старше 18 лет, охватывающий 1600 респондентов, проживающих не менее, чем в 80 регионах. Погрешность – 2,5%.