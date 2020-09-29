Как сообщает пресс-служба ГМЗ, точных сведений о ней нет со времен Великой Отечественной войны.

Бронзовая статуя Ниобеи — одно из многих произведений искусства из собрания музея-заповедника "Царское Село", внесённых в Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в годы Великой Отечественной войны. До войны скульптура украшала Фрейлинский садик.

По некоторым сведениям, для спасения от повреждений во время боевых действий её закопали. Поисковые работы, предпринятые уже в мае 1945 года, не принесли результатов.

"Сотрудники музея вновь внимательно пересмотрели архивные материалы, прочитали воспоминания и свидетельства очевидцев, участвовавших в эвакуации и укрытии культурных ценностей в 1941 году, — инвентарные книги, исторические справки, план захоронения скульптуры, составленный сотрудницей Екатерининского дворца-музея Евгенией Туровой в Исаакиевском соборе первой блокадной осенью. Кроме того, тщательно проанализировали все послевоенные попытки обнаружения утраченных в годы оккупации предметов скульптуры, регулярные поиски которых начались еще в 1957 году. После этого было принято решение о том, что имеет смысл продолжить поиски во Фрейлинском садике", говорится в сообщении.

Музей обратился к учёным Санкт-Петербургского горного университета, которые имеют большой практический опыт геофизических исследований. Была поставлена конкретная задача — изучить Фрейлинский садик бесконтактным, не травмирующим поверхность земли способом, чтобы понять: нет ли там большого металлического предмета, который мог бы быть бронзовой скульптурой Ниобеи.

При исследовании использовали два метода малоглубинной бесконтактной электроразведки. Первый из них — электромагнитное сканирование. Он позволяет обнаружить в земле массивный металлический объект. Второй — георадиолокация, этот способ выявляет нарушение структуры грунтов, что может свидетельствовать о наличии ямы.

Специалисты университета провели во Фрейлинском садике комплексное бесконтактное геофизическое исследование, по результатам которого обнаружили в земле массивный металлический объект. Теперь предстоит выяснить — действительно ли это бронзовая скульптура Ниобеи.

Для проведения финального этапа изысканий необходимо получить разрешительные документы, которые позволят вести работы на территории объекта культурного наследия. Тогда можно будет приступить к раскопкам, которые дадут окончательный ответ на вопрос о том, что конкретно обнаружили учёные.

Царскоселькие бронзовые статуи Ниобеи и Ниобид (детей героини древнегреческой мифологии Ниобеи) — отливки с античных оригиналов, формы с которых были сняты по заказу Ивана Шувалова в Риме и доставлены в Академию художеств в 1769 году. В Санкт-Петербурге скульптуры были отлиты мастером Василием Можаловым под руководством профессора Фёдора Гордеева в 1787 году.

В 1790-м скульптурную группу установили во Фрейлинском садике. Расстановкой руководил архитектор Юрий Фельтен. Первоначально предполагалось разместить статуи в соответствии с расположением группы "Гибель Ниобид" на вилле Медичи в Риме. Однако в связи с тем, что количественный состав композиции существенно разнился (было отлито только пять Ниобид), компоновку изменили.

Во Фрейлинском садике осталась только Ниобея с младшей дочерью. При эвакуации музейных ценностей в 1941 году скульптуру закопали. Работы по захоронению скульптуры завершили в сентябре 1941-го. В конце мая 1945-го взвод бойцов 351-й саперной роты Отдельного городского батальона местной противовоздушной обороны произвёл работы по обнаружению, раскопкам и установке скульптуры на свои места, продолжая искать ненайденные статуи. На плане было отмечено 40 мест захоронения скульптур; и в мае 1945-го удалось разыскать и вернуть на место 37 статуй. Скульптуры Ниобеи с младшей дочерью среди них не было.