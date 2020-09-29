"Кипр может стать первоклассным туристическим зимним направлением благодаря очень хорошей эпидемиологической ситуации по сравнению с другими странами. Тем не менее, развитие туризма будет зависеть от стабильности обстановки, а иностранные туристы будут распределены на категории в зависимости от ситуации с COVID-19 в их странах", — цитирует его газета Cyprus Mail.

Пердиос подчеркнул, что несмотря на пандемию интерес туристов к Кипру сохраняется – это подтверждает число прибытий из Великобритании в августе. Путешественники поехали даже с условием предоставления отрицательного теста на коронавирус.

По его словам, в октябре и зимой поездками на Кипр заинтересованы туристы из Великобритании и Швеции.

"Из-за пандемии туризм находится на перепутье. Нам необходимо изучать новые его виды – сельский, горный, всесезонный", — заключил Пердиос.