"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 тыс. 232 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 274 (27,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило 5 тыс., но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября — в 8 тыс. случаев.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 2 тыс. 300.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 227 человек были выписаны по выздоровлению, 23 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн 167 тыс. 805 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.