"Натюрмортов XVII века в коллекции Эрмитажа немало, среди них, в первую очередь, известны и любимы голландские и фламандские, в тени которых часто остаются незамеченными произведения немецкой школы", — говорится в сообщении.

Посетители познакомятся с немецкими натюрмортами, в каждом из которых отразились и общеевропейские тенденции времени, национальная самобытность и яркая индивидуальность живописцев.

Специалист Наталья Махо расскажут о разнообразии типов натюрморта, их символике и художественных достоинствах произведений.