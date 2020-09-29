По ее словам, томские предприниматели хотят создавать новые туристические объекты, и в условиях недостатка частных инвестиций выходом может быть победа в конкурсе грантовой поддержки Ростуризма.

"Инициативы такие в области уже есть. Турбаза в Зырянском районе, "Дом рыболовов" в Кожевниково, прокат снегоходов на заимке селькупов в Каргаске. Все эти микропредприятия готовы участвовать в конкурсе. Важно — помочь им в подготовке и сопровождении проектов на всех этапах. И наши депутаты могут и должны оказывать в этом поддержку. Сумма гранта — до 3 млн рублей", — сказала Козловская.

Она уточнила, что на познавательный, событийный и культурно-исторический туризм в Томской области приходится треть турпотока, при этом массовые мероприятия и развитие инфраструктуры, как правило, финансируются за счет бюджета.

Председатель облдумы также сообщила, что каждая четвертая гостиница в области уже прошла классификацию по европейским стандартам, а с 2021 года еще 120 участников рынка, в том числе из Колпашевского, Парабельского района и города Стрежевой, должны пройти эту процедуру.

Как сообщалось, правительство РФ выделило дополнительно 1,2 млрд рублей Ростуризму на грантовую поддержку общественных и предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Для софинансирования будут выбираться проекты, которые предполагают нестандартные подходы к формированию турпродукта и внедряют инновационные решения в отрасли. В том числе, проектов по созданию кемпингов, автокемпингов, модульных отелей, способствующих развитию экотуризма. Также гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство существующих, включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха и др. Поддержку можно будет получить и для проектов, создающих доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья на объектах размещения или туристического показа, а также пляжах.

Ранее Ростуризм разъяснял, что претендовать на получение субсидии из бюджета смогут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства в объеме не менее 30% запрашиваемого гранта, а максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Заявки на предоставление можно будет подавать в электронной форме по принципу президентских грантов.

Сбор заявок на конкурс, начавшийся 22 сентября, будет проходить в течение месяца.