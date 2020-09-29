"29 сентября произошла задержка вылета рейса N1647 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением "Нижневартовск-Москва". Причина задержки рейса — столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска", — говорится в сообщении.

Авиакомпанией организована замена воздушного судна.

Уточняется, что самолет должен был вылететь из Нижневартовска в Москву во вторник в 5:25 по местному времени. Планируется, что он направится в пункт назначения в среду в это же время.

"На данный рейс зарегистрировано 62 пассажира, из них 43 вылетели авиакомпанией S7 в Домодедово, остальным пассажирам оказываются услуги по размещению в гостинице и предоставлению питания", — отмечается в релизе.

По данным прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, посадка самолета, несмотря на инцидент, прошла благополучно.