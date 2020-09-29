Как сообщили "Интерфаксу" в структуре Росавтодора — управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай", в 2021 году стартует ремонт на одном из наиболее загруженных участков автодороги от Барнаула до села Шахи (всего — 15 км) и на обходе Павловска (10 км).

По данным Росавтодора, из 389 км автомобильной дороги Барнаул — Павловск — граница с республикой Казахстан только 20% соответствуют нормативным требованиям. Трасса является одним из направлений, связывающих Россию со столицей Казахстана, а также является популярным туристическим маршрутом к соленым озерам Алтайского края.

Также начнутся работы в Мамонтовском районе, где планируется обновить два участка общей протяженностью 16 км: со 158 по 167 км и со 178 по 185 км.

"Это тот минимум работ, которые рассчитываем начать в следующем году. Но если будет получено дополнительное финансирование, то и объемы капремонта будут увеличены", — отметили в управлении.

Так, в перспективе дорожники намерены капитально отремонтировать еще два отрезка трассы в Романовском районе общей протяженностью 15 км и устранить 45-километровый щебеночный разрыв перед Кулундой. Пока по этим участкам не подготовлена проектная документация. К ее разработке могут приступить в 2021 году, при этом по кулундинскому участку подготовка проекта будет идти в несколько этапов.

Как сообщалось в июле этого года, правительство РФ расширило перечень автодорог федерального значения, включив в него трассу от Барнаула до пункта пропуска Кулунда на границе с Казахстаном протяженностью 389 км. Включение в перечень позволит привести транспортные артерии в нормативное состояние: будет проведен капремонт и реконструкция отдельных участков, повышено качество дорожного покрытия, сообщала пресс-служба федерального правительства. Средства на ремонтные работы поступят из Федерального дорожного фонда.